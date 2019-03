Prince Royce y Emeraude Toubia: La historia de amor del cantante y la actriz

Prince Royce y Emeraude Toubia sorprendieron a sus seguidores al anunciar que habían contraído matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en México. Tras ocho años de relación, el cantante de bachata y la actriz de Shadowhunters decidieron dar el paso más importante de sus vidas.

La pareja compartió la portada de la revista People en sus redes sociales y así anunciaron la gran noticia que tuvieron guardada bajo siete llaves. En la foto se aprecia a la mexicana de ascendencia livanesa, en un hermoso vestido de encaje, abrazada por el "príncipe de la bachata", quien porta un smoking de color oscuro.



La relación entre Prince Royce y Emeraude Toubia es una de las más bellas del momento, pero detrás de este romance hay una historia de amor que tienes qué conocer.



¿Cómo se conocieron?

Prince Royce dijo en desaparecido programa Sal y pimienta que se conocieron en un restaurante “con otras amistades hace mucho tiempo”.



En esa entrevista, en la que también estaba Emeraude, la actriz lo interrumpió para aclarar una cosa: “Él quería conocer a otra chica, ¡pero yo llegué antes!“.



Un par de años pasaron para que, el intérprete de "Darte un beso", hiciera oficial su relación a través de sus redes sociales en donde compartió una fotografía de cuando acudieron juntos a la ceremonia de los premios Grammy Latinos en 2016.



"Tengo a una persona al lado mío que quiero mucho", dijo Toubia sobre su pareja sentimental, en una entrevista a People en Español.



Durante todo este tiempo, la pareja no dudó en mantener su vida amorosa en privado, ya que valoran mucho la tranquilidad. Por aquel tiempo, ambos dieron declaraciones al respecto.



“Como artista, como figura pública, es bueno tener tu vida personal, en todo. Siento que a veces escuchamos esos chismes, que si están saliendo, que si rompen… Y para nosotros siempre ha sido muy importante mantener lo nuestro en privado“, aseguró el cantante.



Por su parte, a Emeraude no le preocupan demasiado los comentarios o rumores sobre su relación, de la que se ha llegado a asegurar incluso que era un montaje.



“En verdad, lo que los demás piensen de todo siento que no debe afectarnos como personas. Cada quien tiene que ser feliz consigo mismo y con eso ya lo tiene todo”, declaró.



Prince Royce y Emeraude Toubia han sabido compaginar sus carreras es más, la actriz ha colaborado con su novio en el video clip de la canción “Culpa al corazón” que se presentó en el 2016 y tiene más de 90 millones de reproducciones.

Fue a principios de 2017 que se confirmó la noticia de que el cantante le había dado la sortija de compromiso a la también actriz. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que el anillo costó más de cien mil dólares.



Dos años después, la pareja ha sorprendido a todos con su matrimonio y revelaron todos los detalles en la revista People.



Ambos artistas compartieron en redes sociales la portada de People y Prince Royce dejó un mensaje para sus seguidores de Instagram: “Queremos compartir este momento con todos ustedes, en especial con nuestros fans”.



Cabe señalar que los seguidores de Instagram del cantante y algunos colegas como Wilmer Valderrama, Zion, DJ Luian y Noriel, felicitaron al cantante por su matrimonio.