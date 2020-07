"Cuando vi el guión, para mí fue muy sorprendente ver cosas que no sabía sobre él. La gente me pregunta eso: qué es biográfico en esta película y qué no. Bueno...ahora sé cosas que no sabía, a través de esta película"- @antoniobanderas , ganador del Premio PLATINO x #DolorYGloria pic.twitter.com/tKnUVx5wF1