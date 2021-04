El actor Daniel Kaluuya triunfó en la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2021 y obtuvo el premio a Mejor actor de reparto gracias a su interpretación de Fred Hampton en la película “Judas y el Mesías negro”, de Shaka King.

Como se sabe, esta es la segunda vez que el actor compite por el premio de la Academia. En 2018, Kaluuya saltó a la fama gracias a su participación en “Huye”, con la que fue nominado a Mejor actor.

A sus 32 años, el actor obtuvo la estatuilla gracias a su interpretación del activista negro Fred Hampton, presidente del Black Panther Party (BPP) en Illinois que fue asesinado por el FBI y la policía de Chicago mientras dormía, a finales de la década del 60.

“Es muy difícil hacer una película, y hacer una película de un hombre como este, ellos (Warner Bros.) lo hicieron posible”, expresó Kaluuya al recibir el premio, haciendo hincapié en su agradecimiento a Dios, a su familia y amigos.

En este apartado de los Oscar 2021, competían Sacha Baron Cohen por “The Trial of the Chicago 7”, Paul Raci por “Sound of Metal”, Leslie Odom, Jr. por “One Night in Miami” y Lakeith Stanfield por “Judas and the Black Messiah”.

