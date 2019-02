Premios Oscar 2019: Kendrick Lamar y SZA no interpretaran "All the Stars” en la ceremonia

En la edición 91 de los Oscar todas las canciones nominadas a “Mejor canción original” se interpretarían en la gala, pero, según informa Variety, la gran ausencia de la noche será “All the Stars” de Black Panther, la cual cantaría Kendrick Lamar y SZA.

Asimismo, la Academia no seleccionará a ningún otro dúo o grupo para que se presente la canción nominada al Oscar compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith.

Las razones por las cuales Kendrick Lamar y SZA no participarían en la gala se deben a un conflicto de logística y tiempo.

Los demás temas que compiten en la categoría serán interpretados en los Oscar. Lady Gaga y Bradley Cooper cantarán "Shallow" de “A Star Is Born”, Bette Midler interpretará "The Place Where Lost Things Go" de “Mary Poppins Returns”, Jennifer Hudson presentará “I’ll Fight” de “RGB” y Gillian Welch y David Rowlings están programados para cantar “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" de “The Ballad of Buster Scruggs”.

Como se recuerda, Kendrick Lamar recientemente rechazó la oportunidad de presentarse en los Grammy este año, a pesar de liderar los premios con ocho nominaciones, incluyendo a "All the Stars" entre las consideraciones.



Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se entregan este domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

