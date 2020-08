La cantante Natti Natasha sigue demostrando porque es una de las exponentes latinas más reconocidas en el mundo. Durante su participación en la edición número 17 de los Premios Juventud, la dominicana cautivó a todos al interpretar, en vivo, su tema “Qué mal te fue”.

Con un sensual traje rojo y su cabello amarrado en una cola alta, Natti Natasha cautivó a todos con la interpretación del tema que grabó y estrenó durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Cabe señalar que en la presente edición de los Premios Juventud, la artista dominicana fue nominada en tres categorías: “Rompiendo internet”, “Estás en todas” y “Video con el mensaje más poderoso” con “Me estás matando”.

Por otro lado, durante una entrevista al youtuber mexicano Daniel Habit, Natti Natasha confesó que el cantante de reguetón Don Omar fue una gran influencia al inicio de su carrera, pues le abrió las puertas a la industria musical.

La intérprete dominicana contó que conoció al intérprete de “Salió el sol” en un estudio de grabación y sintió que iba en el camino correcto cuando empezó a realizar pequeñas colaboraciones para él.

“Siempre sentí que estaba aquí por una razón. Cuando me fui de República Dominicana a los Estados Unidos empecé a grabar en diferentes estudios y nunca me sentí insegura, no te lo sé explicar. En New York, en un estudio me encontré con Don Omar, no me lo esperaba, y desde ese día empecé a trabajar, no te digo canciones, simplemente ayudando y dije ‘siento que voy en el camino correcto’ porque haberme encontrado con un artista de este calibre y que le haya gustado lo que estoy haciendo”, manifestó la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Natti Natasha hace ejercicios al ritmo del reggaetón de Ivy Queen

Natti Natasha hace ejercicios al ritmo del reggaetón de Ivy Queen 12/07/2020