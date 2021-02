Actualmente, Ingrid Martz está retirada de la actuación, lleva varios años lejos de los sets de grabación, pero se mantiene en contacto con sus seguidores a través de canal de YouTube, en donde comparte consejos de crianza para madres y padres de niños pequeños o recién nacidos. Aunque recientemente habló de un accidente que sufrió durante la grabación de una de sus novelas y que le ha dejado una severa secuela que perdura hasta el día de hoy.

En 1998, Ingrid Martz tuvo una participación estelar en la telenovela “Preciosa”, historia que grabó para Televisa a finales de la década de los años 90 y que interpretó a Alma San Román. Como en toda ficción, los roces entre actores se dan continuamente. En una escena de pelea, por ejemplo, las cachetadas son elemento imprescindible.

Si bien, en algunas producciones, estas cachetadas se realizan con trucos de cámaras para evitar posibles daños entre los actores, en muchas otras se dan de verdad para dotar de una mayor credibilidad la escena. Lo que evidentemente podría ocasionar desafortunados accidenten, incluso, con consecuencias graves. Es lo que le pasó a la actriz mexicana de 47 años.

LA CACHETADA QUE LE DEJÓ LA “MANDÍBULA CHUECA” A INGRID MARTZ

Durante una reciente transmisión en vivo en su canal de YouTube, Ingrid Martz contó detalles de una escena de cachetada que lo tocó grabar en “Preciosa” y que a causa de una lesión en el set de grabación ahora tiene una severa lesión mandibular.

“Mucha gente me escribe para preguntarme si tuve alguna parálisis facial o si tuve algún problema en la vida porque de pronto yo hablo medio chueco, o sea mi quijada hace como un poco así cuando hablo y la razón de esto es por una cachetada que me dieron en la primer telenovela que hice”, explicó la estrella mexicana.

“Creo que las cachetadas no son tan buena idea. Hay muchos directores que no están de acuerdo con ellas y se truquean muy bien y se hacen exactamente igual de bien y de profesionales que si te la dieran, entonces a mí la verdad cuando me dicen de dar una cachetada trato de hablar con el director y convencerlo de no darla, si se tiene que dar pues se da, pero yo prefiero no lastimar porque en verdad una mal cachetada te puede lastimar como me lastimó a mí que tengo la mandíbula chueca desde hace muchísimos años”, aseveró.

En su caso, Martz aseguró que recibió un “tremendo cachetadón”, al punto que se le “zafó la mandíbula”, ocasionándole secuelas que perduran hasta la fecha. “No sé exactamente qué paso, pero desde entonces hablo chueco, a veces cuando estoy comiendo a la hora que abro la boca no puedo abrirla, o sea la tengo que cerrar, como reacomodar y volverla a abrir”, detalló.

Por otro lado, la actriz reveló que ya decidió que cuando acabe la pandemia buscará a un doctor para que vea que se puede hacer con su caso, aunque aseguró que es muy probable que se tenga que someter a una operación.