Yanet García, la Chica del Clima del programa “Hoy”, ya no encenderá las mañanas desde el próximo año, toda vez que su contrato para presentar la secuencia del pronóstico del tiempo en Televisa concluyó. La noticia no solo entristeció a sus compañeros de estudio, sino a millones de personas que la siguen a través de sus redes sociales.

Pero no solo ella se retirará del matutino, pues Mauricio Mancera, conductor y presentador del mismo canal, también dejará este espacio en 2020. Por tal motivo, sus compañeros les hicieron una de las primeras despedidas de muchas más que vendrán hasta que llegue el día de su partida definitiva.

Raúl ‘El Negro’ Araiza compartió, en su cuenta de Instagram, una fotografía en la aparecen los presentadores junto a la productora Magda Rodríguez, Martha Figueroa, Sofía Villalobos, Marisol González y Chano Jurado.

“Amigos los vamos a extrañar son parte muy importante de este gran equipo!!! Los quierooo un chi**o!”, escribió. Por su parte, Sofía Villalobos, quien está a cargo de la sección ‘De lo que todo el mundo habla’, señaló: “Arrancando diciembre así, entre amigos y risas. Hay quienes llegan para quedarse. Yanet García te amo bebé y Mauricio Mancera y las que nos faltan! Éxitos y felicidad siempre!!! Los amo!!”, redactó.

Debido a que la partida de Yanet García ha dejado consternados a sus seguidores, muchos se preguntan por qué la joven que elevaba la temperatura dejará este espacio. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Fotos de la despedida a Yanet García y Mauricio Mancera. (Foto: Instagram)

YANET GARCÍA NO VA MÁS EN “HOY”

Hace algunas semanas había corrido el rumor de que Yanet García no iba más en el programa “Hoy” el próximo año, y aunque muchos pensaban que eran puras especulaciones, finalmente la productora Magda Rodríguez publicó una foto de una fiesta de despedida con un mensaje que no dejaba dudas: “Despedida de @iamyanetgarcia y @maumancera gracias x formar parte de este gran sueño! @programahoy #laspiedrasrodandoseencuentran”.

De esta forma, se confirmaba que una de las presentadoras más sexys de la pantalla chica se alejaba y no aparecería más al lado de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

¿POR QUÉ YANET GARCÍA YA NO SERÁ LA CHICA DEL CLIMA?

A mediados de noviembre, la sexy conductora reveló que su contrato concluía en diciembre y no sabía si le iban a renovar o aprovechar ese espacio que le quedaba para iniciar un nuevo proyecto.

“Realmente tengo un contrato de un año en el programa ‘Hoy’ y se termina en diciembre; entonces, estoy viendo opciones: considerando seguir en México o irme a Estados Unidos. Es el momento de que Yanet piense qué es lo quiere de su vida, si quiero renovar en ‘Hoy’, seguir como la Chica del Clima o enfocarme en estudiar actuación. No lo sé”, comentó en una entrevista que concedió a la revista TVyNovelas.

Al final, la misma productora dio a conocer que García ya no iba a seguir en el próximo año.

Yanet García decidirá si continuará en México o viajará a Estados Unidos. (Foto: Instagram)

LA CHICA DEL CLIMA ACLARA RUMORES DE SU SALIDA

Ante los rumores sobre el verdadero motivo de salida, Yanet García salió al frente para asegurar que su salida no tiene nada que ver con Issa Vegas, con quien en varias ocasiones se ha señalado tener una rivalidad.

Asimismo, negó que un supuesto romance con su compañero Raúl Araiza haya tenido que ver con su partida de Televisa.

“Es momento de pensar qué es lo que sigue para mí, pero no se crean lo que dicen en redes sociales, que si por la Güera [Issa Vegas], que si por Raúl (…), no tengo absolutamente nada, no sé de dónde sacan esas cosas, ¿dónde hay un video?, ¿dónde nos han visto haciendo algo indecente?”, señaló.

¿QUIÉN ES YANET GARCÍA?

Yanet Cristal García San Miguel, o simplemente Yanet García, nació el 14 de noviembre de 1990 y su carrera empezó en Monterrey (Nuevo León), su ciudad natal. En el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, que es el certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México, pero no tuvo suerte.

En el 2015 saltó a la fama como la Chica del clima por tener a cargo la sección del servicio meteorológico del programa “Gente Regia”, perteneciente al grupo Televisa. A raíz de esta exposición, sus videos se empezaron a compartir en las redes sociales, creciendo exponencialmente su popularidad. Además de talentosa, destaca por su increíble cuerpo. Para muchos fans, es la mujer perfecta.

Yanet García levantaba la temperatura todas las mañana cuando daba el pronóstico del tiempo. (Foto: Instagram)

Pero no es solo modelo o presentadora de TV. Yanet García es dueña de una escuela para modelos en Monterrey y también de una agencia. Es una pequeña empresaria que ha escalado desde abajo para poder llegar a "Hoy", uno de los programas más célebres de México.

Actualmente, tiene una relación con Lewis Howes, a quien conoció en febrero de 2019 y en mayo oficializaron su relación. Él es originario de Ohio y un atleta profesional. Jugó fútbol americano y handball. Además, es empresario, escritor y coach inspiracional, pues según el New York Times fue uno de los autores más vendidos con sus libros The School of Greatness y The Mask of Masculinity. También es parte de la fundación Pencils of Promise, una organización sin fines de lucro que construye escuelas y aumenta las oportunidades educativas en países en desarrollo.