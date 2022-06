El capitán del Barça, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira atraviesan una crisis sentimental, según informaron medios españoles. Al respecto, el programa ‘Mamarazzis’ señaló en exclusiva que “la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”. Las conductoras Laura Fa y Lorena Vázquez han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el vídeopodcast ‘Mamarazzis’, programa que se emitió este miércoles. MIRA: Exempleada de Shakira lanza duras acusaciones contra cantante: “No le puedes hablar” Las periodistas han dado más detalles de la aventura de Piqué, pues aseguran que Shakira estaría al tanto de la deslealtad, y tendrían el nombre a la tercera en discordia. “Por eso habría tomado la decisión de separarse”, añade Fa, que ha citado en directo la información de sus fuentes: “Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado”, agrega. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) >Sample HTML block >Sample HTML block

Piqué, ‘desatado’ en la noche barcelonesa

Piqué no solo “pasa noches y días” en su piso de soltero, tal y como informó el periodista de El Periódico, Pérez de Rozas. Al respecto, Vázquez y Fa han explicado los pormenores de su nueva rutina: “Está desatado” y “desbocado de fiesta”, ha afirmado Laura Fa. En este sentido, las periodistas del corazón han explicado que frecuenta, junto con su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. En ambos sitios, “se le ha visto acompañado de otras mujeres”.

“La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más”, ha reiterado Fa, mientras que Vázquez ha detallado que a los amigos del futbolista les “parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento”. Fa ha puesto hora a las “muchísimas salidas nocturnas”. Incluso, se alargan “hasta las dos y las tres de la madrugada”

Su nuevo hit ‘Te felicito’

Shakira publicó a finales de abril el single ‘Te felicito’ con la colaboración de Rauw Alejandro. La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo al futbolista de Barcelona “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta de que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

“La letra es un despecho”, afirma Fa.

Hay otros elementos a tener en cuenta y que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante es un hecho. Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa. La última aparición fue en marzo. Por el otro, que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja. “En las imágenes se la veía triste”, ha recordado Fa.

VIDEO RECOMENDADO

Encuesta Datum señala que el 74% piensa que las decisiones del gobierno de PEDRO CASTILLO tienen un impacto negativo. Analizamos estas cifras con la gerente general de DATUM, Urpi Torrado. También, Encuesta de IPSOS confirma desaprobación de Pedro Castillo en todos los sectores. Habló desde la clandestinidad, el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en audiencia por pedido de prisión preventiva. Congresista de Fuerza Popular comparte en Tik Tok video bailando dentro del Parlamento. Y, Shanghái empieza a suavizar el confinamiento contra el COVID-19.