Fernando Colunga es uno de los actores más famosos de México y por siempre será el mejor galán de las telenovelas. Estuvo por muchos años alejado de las pantallas, pero este año regresará a la actuación a través de las pantallas de Telemundo con la serie “Malverde: el santo patron”.

No cabe duda que los años no pasan por el actor de 53 años, ya que se mantiene físicamente y a pesar de todos los comentarios que se han dado sobre una supuesta operación del rostro, Fernando Colunga sigue manteniendo su sonrisa y la ilusión de seguir dando lo mejor de sí como el gran actor que es.

En una entrevista con el programa “Un Nuevo Día” de Telemundo, el actor mexicano ha contado muchos detalles sobre su vida vida y sobre todo por que a sus 53 años no se ha casado y ni ha tenido hijos.

¿POR QUÉ EL ACTOR AÚN NO SE HA CASADO Y HA FORMADO UNA FAMILIA?

Rashel Díaz, una de las conductor de “Un Nuevo Día” tuvo la oportunidad de entrevistas a Fernando Colunga y una de las preguntas que le hizo es qué si creía en el matrimonio a lo que el actor dio una respuesta contundente.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?”, explicó sincero a la conductora cubana.

“También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, dijo entre risas.

El actor detalló que estar con un actor no es una misión fácil, ya que él asegura que la persona que lo ame tiene que tener ciertas características para lidiar con todo lo que tiene que vivir un profesional como él.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, confesó con la amabilidad que le caracteriza.

También habló sobre sus planes de convertirse en papá y asgura que prefiere no forzar las cosas.

"Yo hace muchos años me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y luego te dice que para la derecha y luego para la izquierda y te cambia las cosas, pero todavía estoy en tiempo”, concluyó el actor.

EL REGRESO DE FERNANDO COLUNGA A LA TELEVISIÓN

Fernando Colunga pronto estará de vuelta en la pantalla chica, y no con Televisa, la empresa en la que trabajó durante casi tres décadas, sino con Telemundo.

Y es que trascendió en la programación de Telemundo que Colunga firmó un acuerdo con la cadena para protagonizar varias series, siendo su primer proyecto “Malverde: Santo Patrón”, que se estrenará el próximo año.

Fernando Colunga se siente muy feliz con esta nueva propuesta que tiene, ya que más allá de la actuación se está involucrando mucho en el guión y también en la dirección de esta nueva producción.