Miss Mongolia Belguun Batsukh y Miss España Ángela Ponce se han convertido en las primeras reinas transexuales que participarán por la máxima corona de la belleza en el próximo Miss Universo, que se realizará este 17 de diciembre en Tailandia.

Pero, ¿quiénes son ellas que han llamado la atención por su orientación sexual y por incursionar en este concurso que modificó sus reglamentos para darle pase a representantes transexuales?

MISS ESPAÑA

Comencemos por Ángela Ponce, la Miss España, de solo 27 años, y con las medidas 90-61-90, de acuerdo a su presentación oficial. Nació en Sevilla, España.

Es la segunda de 3 hermanos y asegura que siempre contó con el apoyo de sus padres para continuar la vida que había elegido. "He vivido momentos muy duros pero afortunadamente siempre he tenido una personalidad fuerte. Si se reían porque me ponía una diadema, mañana me ponía una corona, sin importarme lo que dijese la gente", contó al diario La Vanguardia.

Empezó a tratarse con hormonas a los 16 años, y a los 24 se sometió a una vaginoplatía, aunque sostiene que para ser mujer no es necesario tener vagina. "Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer", afirma.

También ha destacado como activista en la fundación Daniela, que busca acabar con el estigma en contra de niños y adolescentes transexuales y transgénero.

MISS MONGOLIA



Belguun Batsukh fue elegida Miss Mongolia el pasado 6 de octubre. Tiene 25 años y no oculta su pasado como hombre. Ella inició su proceso de transformación hace un par de años y las modificaciones son bastante evidentes.

Tiene 1.78 de estatura y espera dar la talla como reina en el Miss Universo. Antes de llegar a este reinado, participó en varios concursos como el Miss Internacional Queen 2017.

Tanto Ponce y Batsukh gozan de popularidad y apoyo por los miembros de la comunidad LGTB. Sin embargo, no pocas voces cuestionan la participación de ellas.

