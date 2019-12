Caroll Spinney, el marionetista que interpretó durante 50 años a ‘Big Bird’ en el popular programa televisivo Plaza Sésamo y hasta logró convertir en adorable a un amante de la basura como ‘Óscar el Gruñón’, falleció este domingo a los 85 años, informó Sesame Workshop.

Spinney, que sufría una enfermedad que afectaba a sus movimientos llamada distonía, hacía solo la voz de Big Bird desde 2015, mientras otro titiritero se ocupaba del muñeco.

“En Sesame Workshop lamentamos su muerte y sentimos una inmensa gratitud por todo lo que ha dado a Plaza Sésamo y a los niños de todo el mundo”, afirmó la cofundadora del show, Joan Ganz Cooney, en un comunicado.

Big Bird, Óscar y Spinney eran parte de Plaza Sésamo cuando debutó el 10 de noviembre de 1969, con el objetivo de entretener y educar a los niños, sobre todo de familias con bajos ingresos.

Spinney anunció su retiro a los 84 años, en octubre de 2018, tras completar los episodios que serían emitidos en 2019 para celebrar el 50 aniversario del programa. Con Spinney dentro, Big Bird bailó con ‘The Rockettes’ en el Radio City Music Hall, cantó en el Carnegie Hall, apareció en los Emmys, en la portada de la revista Time e hizo una gira por China con Bob Hope. Asimismo, compartió el escenario con artistas de la talla de Johnny Cash y Michael Jackson.

La carrera de Spinney dentro del traje de Big Bird fue narrada en el documental de 2015 “I am Big Bird”. La cinta relató algunos de sus momentos más oscuros, incluidos pensamientos suicidas después de que su primera esposa le dejó y se llevó a sus hijos, así como los celos que sintió cuando sintió que el personaje Elmo se volvió más popular que Big Bird."

A través de Big Bird aprendí cosas que cambiaron mi vida, lecciones que han quedado conmigo incluso cuando no estoy dentro de la marioneta", dijo Spinney en su libro, ‘The Wisdom of Big Bird (and dark genius of Oscar the Grouch)’. “Estoy seguro de que haber sido un pájaro me ha hecho una mejor persona”.

En un comunicado en el que anunció su retiro, Spinney afirmó: “Incluso aunque deje mis papeles, siento que siempre seré Big Bird. E incluso Óscar de vez en cuando”.

