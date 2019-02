Pink anuncia nuevo disco 'Hurts to Be Human' [VIDEO]

La cantante de 39 años Pink anunció durante entrevista en el programa “The Ellen DeGeneres Show” que está próxima a estrenar una nueva canción y lanzar su nuevo álbum.

Pink se mostró entusiasmada cuando Ellen DeGeneres le preguntó si estaba trabajando en nueva música. “¡Sí! No había hablado de eso todavía, pero estoy filmando un videoclip esta semana con Michael Gracey, el director de The Greatest Showman. Estoy muy emocionada por eso”, señaló la artista inicialmente.

Emocionada con sus nuevas producciones, Pink continuó: “Tengo una nueva canción, 'Walk Me Home', y tengo un nuevo álbum, ‘Hurts to Be Human’ [...] Creo que (el álbum) sale en abril y creo que (la canción) sale en dos semanas”.

Ante la noticia, la conductora le pidió interpretar un fragmento de su nuevo single, la estrella de pop Pink aceptó y sorprendió a los televidentes cantando a capella la letra de la poderosa canción.

El lanzamiento del nuevo disco de Pink se convertirá en el octavo álbum de estudio de la artista, tras estrenar en 2017 “Beautiful Trauma”, el disco que incluyó los éxitos “What About Us?” y “Wild Hearts Can’t Broken Broken”.

Como se recuerda, Pink recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y brindó un emotivo discurso en el que honró a su familia.