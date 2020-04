“Por ti les picheo, las tengo en hold”. Así canta Bad Bunny en ‘A Tu Merced’. Algunos repiten la palabreja sin saber su significado o relacionándola con cualquier cosa. Y en su más reciente éxito ‘Yo perreo sola’ la vuelve a usar.

“Antes tú me picheabas (tú me picheabas)/ Ahora yo picheo /Antes tú no querías (no querías) Ahora yo no quiero...No, tranqui”, dice la letra.

Cuando el cantante dice “picheo” se refiere a ignorar a todas las chicas que quieren cortejarlo. “Pichear” es el argot empleado para ignorar a alguien o algo pero en este caso es no reconocer por completo su existencia.

¿Qué es “pichear”? Que una ya tiene una edad, y esa jerga ya no la domina pic.twitter.com/e0rNAZ6U9O — Cerveza caliente y Pizza con Piña 🍺🍕🙃 (@UnchainedLuna) March 28, 2020

“La que te ‘pichea’ si te acercas a mí”

Pero la palabra ‘pichear’ la incluyó primero en marzo de 2019 en la canción “No te enamores”, el segundo single de la cantante chilena Paloma Mami.

La palabra es de origen puertorriqueño y se suele usar en el hip hop latino o en el reguetón.

En esa fecha, la tía y mánager de la cantante, Lorena Astorga, dijo que el tema fue creado por los famosos productores Mambo Kingz y el puertorriqueño DJ Luian, fundadores del sello Hear This Music y responsables de varios éxitos de artistas como Natti Natasha, Maluma y Bad Bunny.

Comentó que la letra de este single no pertenece a Paloma como sí lo fue en su anterior hit, “Not Steady”, y que la palabra “pichear” fue incluida por ella. “Le gusta incluir esos términos, porque se visualiza lógicamente no sólo dentro de Chile”, señaló.

Y bueno, sí, destruyen el idioma, como dicen algunos críticos.

-Me estás picheando. (ignorando)

-¿Sabes qué? pichea. (olvídalo)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Daniela Darcourt remece Instagram con video donde aparece bailando “Yo perreo sola” (11/04/20)