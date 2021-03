Natalia Durán es una reconocida actriz colombiana que ha participado en series como “La viuda negra”, “La ley del corazón” y “Secretos del paraíso”. La interprete ha alcanzado gran popularidad gracias a su gran trabajo, pero actualmente no la está pasando nada bien tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

Después de estar un tiempo alejada de las redes sociales, la también modelo decidió contar que estaba pasando con ella y desde la cama de un hospital, Natalia ha dicho que fue diagnosticada con cáncer y realmente la tomó por sorpresa.

En un breve video y ante sus más de 484 mil seguidores, la actriz nacida en Colombia agradeció las muestras de cariño expresadas por sus fans en este difícil proceso que enfrenta.

¿QUÉ HA DICHO NATALIA DURÁN SOBRE SU DIAGNOSTICO?

A través de Instagram, Natalia Durán confesó que se sometió a distintos estudios médicos antes de recibir el lamentable diagnostico, así que tomó la decisión de desconectarse de las redes sociales debido a los cambios que ha experimentado en su cuerpo a raíz de la enfermedad y que, en medio de su proceso, entró en una crisis y hasta pensó que se iba a morir.

“Hay muchas cosas que están pasando con mi cuerpo, el origen de todo parece ser autoinmune”, contó. “Me diagnosticaron con cáncer. Tengo cáncer en la tiroides y en el cuello, tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es y, aparte, tuvieron que hacerme una transfusión porque mi hemoglobina estaba en el piso, estaba caminando de milagro”.

La actriz reconoció que llegó a creer que no lo contaba. “Pensé que iba, a mejor dicho, a colgar los guayos, fue horrible”.

Natalia Durán explicó que tuvo una reacción a la transfusión y que los últimos meses han sido difíciles, tanto físico como emocionalmente.

La modelo también respondió a preguntas de sus seguidores, agradeció el apoyo de sus seres queridos y recordó que perdió a su mamá y a amigos como consecuencia de esta terrible enfermedad.

“¿Cómo es vivir una noticia como esta? Es indescriptible. El tsunami y los estados de la mente cada segundo y cómo controlar eso”, dijo en una parte del video. “Han estado aquí mis amigos, me llaman tres veces al día, me mandan cosas, me dicen frases divinas”, agregó entre lágrimas.

Con una actitud llena de positivismo, manifestó que está enfocada en hacer meditación y en sanarse espiritualmente. Entiende que esta experiencia será una gran maestra y que a pesar de todo, se siente privilegiada porque hay personas que están en situaciones peor.