Javier Luna es un reconocido estilista argentino que se presentó en un programa de espectáculos de su país. ¿Para qué? Para narrar una curiosa anécdota que le ocurrió con Penélope Cruz.

Según lo que contó Luna para el segmento de 'Los Ángeles de la Mañana' del canal El Trece, la actriz española despedía un mal aroma cuando la atendió.

El panel del programa estaba conformado también por Ángel de Brito, conductor de este producto televisivo. “Hay mucha gente con piojos”, señaló él. El comentario fue replicado por la invitada Analía Franchín.

Ocurrió entonces que el estilista Luna procedió a contar lo sucedido con la actriz española.

"Ya está, los mato con esto. No nos está mirando. Una vez me tocó hacer un comercial con... Penélope Cruz. Encima tenía olor a chivo, no podía creerlo", contó.