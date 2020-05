El puertorriqueño Pedro Capó ofrecerá el próximo domingo un concierto virtual en celebración del Día de las Madres y en beneficio a la Fundación Hospital Pediátrico, informaron este miércoles sus representantes.

La presentación del intérprete del éxito de “Calma” se ofrecerá a las 17.00 hora local de Puerto Rico (21.00 GMT del lunes) a través de la página de Facebook del centro comercial The Mall of San Juan. Como parte del repertorio, Capó cantará algunos de sus éxitos e incluirá clásicos de la época de oro y rendirá homenaje a su abuelo, Bobby Capó.

La donación de Capó estará destinada a la compra de material importante para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19. El equipo adquirido será para los pacientes y cuidadores que están hospitalizados.

“Qué bonito poder conectar con todas las familias y juntos compartir virtualmente, a través de la música. La música nos ayuda a bajar revoluciones, a sanar, a compartir, a ser mejores seres humanos”, resaltó Capó.

Sobre el Día de las Madres el domingo, el artista destacó que celebra “a la mujer, y aún más a la mujer puertorriqueña”. “En honor a mi madre, mis abuelas, hermanas, mi esposa y todas las que siempre me han apoyado en esta trayectoria”, añadió.

“A todas las diosas creadoras que nos llevan de la mano desde nuestra infancia, siempre están con nosotros, las llevo en el corazón y les canto con mi alma. Las celebro, las admiro y las respeto. Estoy feliz de poder usar mi música para ayudar en tiempos tan difíciles”, afirmó Capó.

Durante la pandemia del coronavirus, The Mall of San Juan ha emitido diversos episodios virtuales, que incluyen, desde clases de cocina y decoración hasta clases de ejercicios y actividades para niños.

“Queremos que nuestra experiencia al consumidor se extienda a las redes sociales durante estos tiempos que estamos viviendo. Aunque aún no tenemos fecha de reapertura, queremos continuar ofreciendo actividades variadas para el deleite de todos”, expresó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

“Con este concierto, hemos podido integrar nuestro compromiso social mientras ofrecemos el entretenimiento que nos distingue, ahora de manera virtual en lo que volvemos a vernos de nuevo”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el detrás de cámaras de “Misión de rescate”

Tyler Rake 2 | Detrás de cámaras de "Misión de rescate"