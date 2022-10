El nombre de Paulina Rubio se ha vuelto tendencia en las redes sociales en las últimas horas pues la cantante se ha convertido en la protagonista de un bochornoso incidente que la ha colocado en el ojo de la tormenta y ha generado una ola de críticas.

Esto luego que en el programa español “Fiesta”, producido por la cadena Telecinco, se difundieran unas imágenes captadas por un paparazzi en las que se puede ver que la popular ‘Chica Dorada’ habría usado la playa como baño y las piedras como papel higiénico.

“Las imágenes que nos han llegado cambian por completo esa idea de chica sexy y lo cuela por la de una Paulina Rubio apurada, agobiada, acorralada por una situación que tiene que resolver sobre la marcha”, se oye decir a la voz en off que presenta la nota.

“Ojo, que lo que les vamos a mostrar son imágenes no aptas para sensibles, pero ¿qué hace Paulina que nos ha sorprendido tanto? Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa a la vista de todos. Apartada de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha, se apoya y finalmente hace ca**”, continúa.

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, indica la grabación.

En las instantáneas, Paulina Rubio aparece vestida con un vestido negro y un sombrero mientras se encuentra en cuclillas y a pesar que en la nota no se ha detallado dónde ocurrió el hecho, se trataría de una playa en España o Estados Unidos, donde la mexicana se desempeña como juez de “Mira quién baila” de Univisión.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da 😂🤣 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 16, 2022

Pero esta no es la primera vez que Paulina Rubia es captada en este tipo de situaciones. En 2013 ella misma publicó una foto en la que aparece orinando en un yate, debido a que un paparazzi intentó extorsionarla con este material, según indicó en su cuenta de Twitter.

“El último intento de extorsión del Papparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale?! digo nada!”, es lo que escribió la intérprete de “Yo no soy esa mujer” junto a las polémicas imágenes.

El último intento de extorsión del Papparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale?! digo nada! pic.twitter.com/SVJVjhg8dz — Paulina Rubio (@PaulinaRubio) July 25, 2013

