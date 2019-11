Se confesó. Tras el lanzamiento de su nuevo videoclip, Paula Rubio confesó sentirse bastante cómoda llevando una exitosa carrera artística a sus 48 años y en paralelo, disfrutando de su faceta de madre.

En una entrevista para el diario El País, la cantante mexicana dijo que no tiene problemas con que se le siga llamando ‘la chica dorada', sobrenombre que la hizo popular. “Llámame como quieras. Si lo haces con cariño, no me importa”, dijo.

Paulina, con décadas de experiencia en los escenarios, dijo que resta importancia a quienes la critican: “Me tiene muy al margen. No me importa si no me conoces. Lo que piense la gente de mí no me quita el sueño ni me importa mucho”.

“No me gusta que manejen mi vida. Soy muy independiente. Tienes que tener tu propia filosofía para que no te mueva el piso ningún partido político ni nadie que quiera tener control sobre ti. Y eso es importante en un momento como el que vivimos", contó.

De igual forma, aseguró tener bien en claro qué es lo más le gusta de ser una diva. “Mi máximo lujo es estar desnuda en una playa. De incógnito total. Definitivamente, eso es el lujo”, dijo.