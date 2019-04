Paul Rudd y Jimmy Fallon recrean el videoclip 'You Spin Me Round' de 'Dead or Alive' [VIDEO]

Jimmy Fallon y Paul Rudd sorprendieron el jueves por la noche al aparecer como la banda británica “Dead or Alive” para recrear su icónica canción “You Spin Me Round (Like a Record)”. El resultado es realmente sorprendente.

Paul Rudd, el actor que da vida a Ant-Man, se presentó en el programa de Jimmy Fallon para promover el lanzamiento de “Avengers: Endgame”, que se estrenó el 24 de abril en Perú.

El actor asumió en el videoclip el papel del vocalista Pete Burnse, mientras que Jimmy Fallon interpretó a Steve Coy, el baterista de "Dead or Alive", con una peluca peliroja.

Lamentablemente ninguno de los rostros principales de la banda podrá ver la actuación de ambos, pues Pete Burns falleció en el 2006 de un ataque al corazón y Steve Coy murió el año pasado.

Paul Rudd y Jimmy Fallon han recreado previamente varios videos musicales clásicos, entre ellos "Too Much Time On My Hands" de Styx y "King of Wishful Thinking" de Go West.