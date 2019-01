Paul McCartney lanzó nueva canción a inicios del 2019 [VIDEO] El ex Beatle sorprendió a sus fans al subir a plataformas digitales su más reciente single titulado 'Get Enough'.

Paul McCartney lanzó nueva canción a inicios del 2019 (Foto: EFE)