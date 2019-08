Paul McCartney alarma a sus fanáticos al confesar que no recuerda algunas canciones de The Beatles | FOTOS

El músico Paul McCartney, leyenda viva de The Beatles, sorprendió –y preocupó- a sus millones de seguidores al admitir en una reciente entrevista que necesita ayuda para recordar algunas de las canciones que escribió.

El artista británico, de 77 años, reconoció que a veces tiene que escuchar grabaciones antiguas para refrescar su memoria o estar a la par de sus compañeros durante los ensayos.

"Tengo que volver a aprender todo. He escrito mucho, no puedes retener todos los temas. Vamos a ensayar y yo digo: 'Oh, sí, así es como va'", señaló al diario británico The Mirror.



Por otro lado, Paul McCartney, quien se reunió con el baterista de los Beatles Ringo Starr en el escenario en Los Ángeles hace dos semanas, dijo: "Es emocionante pensar que todavía funciona".

"Sí, la verdad que creo que sí. Hay algunas de las viejas canciones que dices, oh, eso es inteligente, no habría hecho eso así hoy" , responde el miembro del grupo del rock más exitoso cuando le preguntan si él cree que las canciones son “bastante buenas".

Paul McCartney sostuvo que "con suerte" presentará un nuevo álbum y agregó: "Escribir música sigue siendo una emoción, de la nada se produce un conejo. Si obtienes uno que te guste, es una gran sensación”.