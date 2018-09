Paul John Vasquez, actor de 'Sons of Anarchy', falleció a los 48 años

El actor Paul John Vásquez, recordado por su participación en las series 'Sons of Anarchy', 'NYPD Blue', 'Urgencias' y 'CSI: Nueva York', falleció la noche del lunes a los 48 años, en California, según confirmó el portal especializado TMZ .

Paul John Vasquez se encontraba en casa de su padre, en San Jose (California), la noche del lunes 24 de septiembre cuando aparentemente sufrió un ataque al corazón. Fue su progenitor quien lo encontró inconsciente y llamó a emergencia.

Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo y salvar su vida. Al parecer la muerte del artista fue por causas naturales, pero todavía no se ha determinado la causa exacta de su deceso.

"Estamos sorprendidos por la noticia. Estamos muy tristes. Él era una persona amable, creativa y querida. Lo echaremos de menos", manifestó el representante de Vasquez, según TMZ.

Hay que recordar que el fallecido actor interpretó a ‘Angel Ganz’ en la cuarta temporada de la serie dramática 'Sons of Anarchy' de FX.

El actor empezó su carrera en la actuación en la década de los 80 y también tuvo algunas apariciones en las series 'ER', 'How I Met Your Mother' y 'Freddy's Nightmares'. Además, trabajó con Nicolas Cage en la secuela de 'Ghost Rider: Spirit of Vengeance'.