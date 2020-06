Pau Donés falleció la madrugada de hoy a los 53 años víctima del cáncer de colón, una enfermedad contra la que había luchado durante años.

Nació en Montanuy, España, en 1966 y creció en Barcelona. A los 12 años tuvo su primera guitarra y tres años después formó su banda con su hermano Marc. Ambos forjaron primero J. & Co. Band y luego Dentaduras postizas.

EL SUICIDIO DE SU MADRE

Era el mayor de 4 hermanos y tuvo que ser madre de ellos cuando su progenitora Núria Cirera se suicidó. Tenía solo 16 años y relató cómo marcó su vida aquella terrible experiencia en su biografía ’50 palos...y sigo soñando".

“De la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre porque mi padre trabajaba”, relata en su biografía.

Pau Donés falleció a los 53 años. (Agencias)

ENAMORADO “TONTAMENTE” DE ‘LA FLACA’

Alternaba su trabajo en una agencia de publicidad y su faceta de músico. Pero fue 1995 que formó Jarabe de Palo, cuyo tema ‘La Flaca’ los hizo populares en España y otros países. Era 1997.

La canción fue escrita por Pau Donés y vendió 600 mil copias solo en España, como una muestra de su gran acogida.

La musa que inspiró esta canción se llama Alsoris Guzmán, a quien conocieron en La Habana a donde viajaron para grabar del videoclip ‘El Lado oscuro’. Fernando de France, productor audiovisual de la banda, contó que “Pau Donés se enamoró tontamente de ella, pero no consiguió llevársela al huerto”.

Luego llegarían otros éxitos de la voz y autoría de Paul Donés como ‘El lado oscuro’ (1996), ‘Grita’ (1996), ‘Depende’ (1998), ‘Agua’ (1998) y ‘Bonito’ (2003).

SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Fue en agosto de 2015 que se supo que el vocalista padecía este mal en medio de su fama y éxito como vocalista y líder de Jarabe de Palo.

“Cuando me pillaron el cáncer, estuve dos años por las operaciones sin hacer nada. Y subí al escenario en un Vive Latino, en México, en un festival de rock acojonante. Recuerdo que estaba con la quimio. Pesaba 64 kilos. Estaba débil de cojones. Esto lo digo porque es así. Me subí al escenario, me dieron la guitarra, me puse a tocar y a los cinco segundos lo vi clarísimo... Me dije: ‘Tío, este es tu sitio. No vas a estar nunca en mejor sitio que este’. Y es verdad”, confesó.

​Jarabe de Palo: Pau Dones confirma que le queda ¡poco tiempo de vida!

SIN PAREJA ESTABLE

El cantante deja una hija adolescente Sara Donés, de 16 años. Nunca tuvo pareja estable pues consideraba que el matrimonio era el “cementerio del amor”.

"Cuando una pareja de amigos se casa, siempre compro dos trajes y dos regalos; uno es para cuando se casa y el otro para cuando se separa. He asistido a tantas bodas como divorcios”.

Escucha el segundo single de su último disco, en donde aparece bailando su hija.

VIDEO RECOMENDADO