Paty Cantú , la intérprete de “Miento” y “Valiente” confesó por primera vez la terrible enfermedad que padece, durante una entrevista en el programa “Netas Divinas”.

La cantante Paty Cantú alarmó a sus fans cuando anunció que sufría de hipotiroidismo: "Estuve con síntomas que yo no sabía que eran síntomas, por dos o tres años, de hipotiroidismo, que no suena lo más grave del mundo, pero tiene síntomas bastante feos, como fatiga, depresión, no estás produciendo nada, la tiroides controla todo”.

Lamentablemente la salud de Paty Cantú no va tan bien como su carrera artística; sin embargo, está haciendo todo lo posible para mejorar.

La cantante se ha enfocado en su disco para mantener un buen ánimo: "Mi felicidad era por convicción, entonces era porque estoy haciendo mi disco, porque quiero estar bien, porque no quería que mi equipo, que la gente que yo quiero me viera con la cara cansada y eso me ayudó a salir adelante”.

Asimismo, Patty Cantú confesó que pasó por varios exámenes médicos para que finalmente la diagnostiquen.

Cabe señalar que el hipotiroidismo es una enfermedad que se basa en la poca producción de hormonas tiroideas, lo cual genera que el cuerpo no funcione con normalidad y que el ritmo de las actividades del cuerpo se vea afectado.



