Danna García está pasando por los peores momentos de su vida tras dar positivo al coronavirus. La actriz colombiana ha estado en la mira de toda la prensa debido a su lucha para acabar con el virus del COVID-19, pero también hizo noticia al anunciar que guardaba malos recuerdos de su paso por “Pasión de gavilanes”.

Hace unas semanas, la recordada “Normal Elizondo” causó polémica al contar que se sintió sola mientras grababa la telenovela y que tampoco encontró en sus compañeros de trabajo la familia que tanto hubiera querido encontrar.

“Yo estaba muy sola”, reconoció Danna. “Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, admitió.

Estas declaraciones causó más de una sorpresa y sus compañeros de reparto salieron al frente para contaron la experiencia que vivieron durante las grabaciones de “Pasiones de gavilanes” y rechazaron lo que dijo Danna García.

Pero al parecer la situación ya es otra y todos se habrían reconciliado.

¿DANNA GARCÍA YA SE RECONCILIÓ CON SUS COMPAÑEROS DEL ELENCO?

Las declaraciones de Danna García pusieron en entredicho la excelente relación que se presuponía que existía entre todos los miembros del elenco principal de “Pasión de gavilanes”.

“Yo soy un tipo que siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo sí he intentado conversar con ella pero lamentablemente por su tiempo o porque los seres humanos están en momentos diferentes de poder conversar o no, es natural, no he podido hablar con ella. Yo le mando un beso, yo la quiero mucho, la adoro pero no puedo hacer más de lo que he intentado, la he llamado, he tratado de saber de ella”, compartía a mediados de mayo el actor venezolano Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes en Pasión de gavilanes), lo que dejaba entrever que muchos de los actores del melodrama no tenían relación con Danna.

"Pasión de gavilanes" es una telenovela colombiana, escrita por Julio Jiménez, en el año 2003, producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y Telemundo (Foto: Telemundo)

Afortunadamente todo esto ya es cosa del pasado. Danna se ha reencontrado recientemente de manera virtual con la mayoría de sus compañeros de la telenovela y el reencuentro no ha podido ser más cálido.

“Nos ha unido esta crisis yo siento porque desde que yo me enfermé y contacté con ellos a través de un mensaje la respuesta ha sido muy linda”, dio a conocer la intérprete de 42 años por medio de sus redes sociales. Especialmente por parte de Natasha, la inolvidable Sarita Elizondo.

“Nos hemos escrito mensajes internamente especiales. Natasha si tú me ves yo te agradezco mucho todo lo que me has escrito, te agradezco mucho”, expresó.

La actriz también contó que sus compañeros de reparto tenían un grupo de WhatsApp y que la invitaron a ser parte de este chat de la telenovela.

“Y sí tenemos un chat. Ellos tienen un chat, mis compañeros, creo que el único que no está en el chat es Mich [Michel Brown], no sé por qué, y Natasha me escribió que si me podía unir al chat y le dije ‘claro cómo no me van a unir al chat’, entonces ahí estamos juntos en el chat”, concluyó Danna.

