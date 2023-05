Michael J. Fox, protagonista de la saga de Volver al Futuro, sufre de Párkinson desde hace muchos años, enfermedad que afecta sus actividades cotidianas y que, según lo que él mismo reveló en una entrevista a CBS, adelantaría el final de su vida.

“Caerse es lo que te mata cuando tienes Párkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de párkinson, muere con párkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años″, afirmó el recordado ‘Marty McFly’.

El que también fuera la voz de Stuart Little a inicios de los años dos mil sufrió varias caídas y, como consecuencias de estas, también fracturas en la mano, codo, brazos y cara. Inclusive, tuvo que operarse de un tumor en la columna que le terminaría limitando sus desplazamientos.

El Párkinson está “llamando a la puerta con fuerza, no voy a mentir. Se está volviendo más duro, se está volviendo más duro. Cada día es más duro, pero así son las cosas”, confesó Michael J. Fox con evidente frustración.





¿Cuándo le diagnosticado Párkinson a Michael J. Fox?

Como se sabe, el reconocido actor fue diagnosticado con Párkinson en 1991, cuando apenas tenía 29 años, y estaba en la cúspide de su carrera, justo después de estrenar la tercera entrega de Back to the future en los cines de todo el mundo.





