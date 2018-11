Paris Hilton se pronuncia por primera vez tras terminar su compromiso con Chris Zylka 

Una semana después de culminar su relación con Chris Zylka, Paris Hilton se presentó al programa “The Talk” para hablar sobre su romance pasado.

La socialité les dijo a los panelistas que se está tomando las cosas con calma y que está disfrutando sus días. “Realmente estoy teniendo 'tiempo para mí”, inició Paris Hilton.

Posteriormente señaló que se dio cuenta que su relación no era el cuento de hadas que había soñado: "Siento que cuando me enamoro, me enamoro rápido y con fuerza, y este fue un romance torbellino. Siempre he estado obsesionada con las historias de Disney e historias de amor y pensé que iba a ser mi final feliz, y me di cuenta después de un tiempo que no fue la decisión correcta".

Asimismo, Paris Hilton señaló que no tiene ningún tipo de resentimiento con su expareja y que por ahora prefiere enfocarse en ella y su trabajo, aunque no descarta en un futuro formar una familia.

Chris Zylka le propuso matrimonio a Paris Hilton a finales del año pasado con una romántica pedida de mano durante un viaje que realizaron a la ciudad de Aspen, en Colorado (Estados Unidos) con un impresionante anillo valorizado en dos millones de dólares.