Paris Hilton ha hablado de su video sexual con su exnovio Rick Salomon. El material que se filtró hace 15 años vía Internet y fue lo más visto en la red. El bochornoso hecho hizo que ella pensara en el suicidio.

La heredera hizo referencia al movimiento MeToo —que ha conseguido que las mujeres alcen su voz de protesta frente a este tipo de abusos—, y cómo ha cambiando la percepción en torno a las mujeres víctimas del ciberporno como fue su caso.

“En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vilipendiado hubiese sido él”, indicó la heredera a Los Ángeles Times.

“Fue como si me hubiesen violado. Sentí como si hubiese perdido parte de mi alma y por eso la gente me hablaba de una forma tan mezquina y cruel. Me quise morir en muchas ocasiones. No quería seguir viviendo. Porque pensé que me habían quitado algo, que nunca volvería a ser la misma”, agregó.

Por aquel entonces, Hilton no pudo defenderse puesto que no había redes sociales. Su familia, en tanto, le pidió que ignorase el hecho.