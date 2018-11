Paris Hilton y Chris Zylka pusieron fin a su relación y a sus planes de boda tras dos años. Pero el actor ruso ahora quiere recuperar el anillo de compromiso que le dio a la heredera del imperio hotelero, el cual está valorizado en US$2 millones.



La joya es una pieza única, que tiene un diamante de 20 quilates ligado en platino y fue creada por la firma Green & Co. El portal TMZ indica que la ex pareja no se ha visto tras su separación y una fuente cerca a Zylka indica que desea recuperar la joya.



La fuente indica que el actor ruso espera que su ex novia le devuelva la sortija. "Si ella no se la devuelve él se la pedirá", manifiesta.



La información indica que Paris Hilton fue la que rompió el compromiso, lo que según la ley de Baja California, el ruso tiene todo el derecho de recuperar la joya.



Como se recuerda, Paris Hilton y Chris Zylka se conocieron hace más de ocho años en un fiesta tras la celebración de los Oscar. Pero fue en el 2016 que decidieron formalizar su relación y se comprometieron a finales del año pasado.



"Antes de enamorarnos hemos sido amigos durante seis años, pero ahora que vamos en serio Chris ha cambiado mi vida de tantas maneras que me hace sentir más feliz y segura que nunca. Estamos juntos en cada minuto", manifestó Paris Hilton en aquella oportunidad.