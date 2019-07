¿Cuántas parejas ha tenido la cantante Mariah Carey a sus 49 años? Ella respondió así

Cuando a la cantante Mariah Carey le preguntaron cuántas parejas ha tenido a sus 49 años, ella respondió que los puede contar con los dedos de la mano a diferencia de otras personalidades femeninas del espectáculo internacional.

"No he tenido tantos, pero han sido muy variados. Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente, en comparación con la mayoría que están en este medio", precisó en una entrevista para la revista Cosmopolitan.

La neoyorkina se casó, en 1993, con el ejecutivo de Sony, Tommy Mottola. Diez años después, volvió a contraer matrimonio con Nick Cannon, con quien tiene los mellizos de ocho años, Moroccan y Monroe.

Mariah Carey (Getty Images) Mariah Carey y Nick Cannon, con quien tiene dos mellizos. (Getty Images) Getty Images

De 1998 hasta el 2001, la cantante tuvo un romance con el mexicano Luis Miguel. Según rumores, la peor parte se la llevó Carey, quien supuestamente terminó en una clínica psiquiátrica por la depresión que sintió cuando el divo azteca la abandonó.

Mariah Carey y Luis Miguel. (Getty) Mariah Carey y Luis Miguel. (Getty)

Según el diario británico, la ganadora del Grammy también vivió un amorío con Eminem. Fue en 2001 y duró solo 6 meses. Luego estaría con el actor y modelo Christian Monzon, y del 2004 a 2008, fue pareja de Mark Sudack, productor de dos de sus álbumes.

Mariah Carey y Eminem. (Getty) Mariah Carey y Eminem. (Getty)

Actualmente sostiene una relación con el bailarín y coreógrafo Bryan Tananka, de 36 años, tras haber terminado su compromiso con el multimillonario australiano James Packer.



Mariah Carey y Bryan Tananka. (getty) Mariah Carey y Bryan Tananka. (getty)

TE PUEDE INTERESAR: