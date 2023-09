Martín Salwe, quien es compañero de baile de Milett Figueroa en el reality ‘Bailando 2023′, sorprendió al ningunear a la modelo peruana y confesó que le gustaría que le cambien de pareja de baile.

El famoso conductor de radio y televisión hizo estas declaraciones en el programa ‘El Debate de Bailando’, de América TV de Argentina, esto luego que Denise Dumas le recomendara cambiar de pareja para no ser opacado.

Los panelistas del programa también le advirtieron a Salwe que Milett Figueroa no le habría dado la oportunidad de hablar en su primera presentación, algo que él justificó asegurando que le dio mayor pantalla para dejar de ser una desconocida en su país.

“Era un poco la incógnita, la desconocida. Le di lugar para que se presente” , señaló el locutor argentino, quien fue consultado si le gustaría que le cambie de bailarina para destacar un poco más en el reality de baile de Marcelo Tinelli.

“Yo con Milett, me parece una divina. La verdad que día a día es súper llevadero (con ella). Yo la paso súper bien... La verdad es que sería más fácil para mí tener a una bailarina profesional y también para ella, porque yo no soy bailarín. Me cuesta un montón”, confesó el famoso presentador.





