La querida artista mexicana Paquita la del Barrio ha preocupado a todos sus admiradores por su estado de salud. La intérprete de ‘Rata de dos patas’ se encuentra dormida hace cuatro días, por lo que sus representantes han tenido que cancelar su presentación programada en Ciudad de México.

Esta no es la primera vez que la salud de la cantante de 75 años se complica. Por ello, Francisco Torres, representante de la artista, salió al frente para aclarar cuál es el verdadero estado de salud de ‘La Reina del Pueblo’.

“Lo que sucedió es lo del dolor de la ciática, el miércoles ella estaba con el dolor, me dijo ‘me duele’ le dije: ‘véngase a México y vamos a quitarle el dolor’, me recomendaron una clínica del dolor en el Hospital ABC, le explicamos al doctor todo y dijo: ‘hay que hacerle una resonancia magnética’, que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos, dijo: ‘pero mientras vamos a quitarle el dolor, le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y dijo: ‘con eso en dos días está bien’”, explicó Torres a diversos medios mexicanos.

Luego de ello, le explicaron que la cantante presentaría somnolencia, pero que para el 11 de febrero ya estaría bien; sin embargo, esto no pasó. Al reportar esta anomalía, le indicaron que el síntoma podría durar unos días más, que no es nada fuera de lo normal.

“Yo pregunté si habría alguna reacción y dijo ‘algo de somnolencia’ y dije para el sábado está bien, pero pues no, el parche empezó a hacer efecto y ayer la fue a ver el doctor de casa y me dijo ‘no hay que hacer nada, solo esperar a que le pase el efecto, en algunos pacientes el efecto llega a durar cuatro días’ y está durmiendo, está consiente, pero nada de gravedad y el doctor dijo que solo hay que esperar a que le baje el efecto”, sentenció Torres.

Paquita la del Barrio continuaría dormida, pues no se ha pronunciado en redes sociales donde suele ser muy activa.





