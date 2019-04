Thaísa Leal: "Mi madre estaba sufriendo mucho y no aguantaba más"

Thaísa Leal, ex pareja de Paolo Guerrero , vivió uno de los momentos más tristes de su vida el 29 de marzo cuando cumplía 26 años: su madre falleció tras una lucha contra el cáncer. Pese a esos momentos duros, la nutricionista brasileña rompió su silencio y se conmovió al referirse a su progenitora.

"Estoy triste, pero a la vez en paz. Mi mamá estaba sufriendo mucho y ella ya no aguantaba más. Ella misma me lo decía y por eso ahora yo me siento en paz porque sé que ella está descansando y está bien", expresó en un video de sus historias de Instagram.

La joven nutricionista también mencionó que es difícil superar la muerte de su mamá y que no puede conciliar el sueño, pero cree que pronto se recuperará.

"Para mí está siendo muy difícil dormir, creo que uno lo lleva de una manera y para mí está siendo muy difícil dormir, en la noche pienso mucho, pero yo sé que pronto voy a estar mejor y tengo que seguir adelante", manifestó.

Además, la ex de Paolo Guerrero agradeció a sus seguidores por el apoyo constante tras el fallecimiento de su madre.

"Quiero agradecerles de verdad por sus mensajes (…) Yo me estoy apoyando muchísimo en mis hermanas y en mi familia. Estoy siempre con mis amigas, mis sobrinos me hacen mucho bien. Mis amigas me están ayudando mucho, cuando quiero estar sola, se aparecen en mi casa y me dicen 'no, no vas a estar sola' y es esto, gracias de verdad, un beso", sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: