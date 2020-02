El exmarido de Pamela Anderson, Jon Peters, reveló que tras el fin de su matrimonio con la exconejita Playboy —cuyo enlace duró solo 12 días—, pagó todas las deudas de su exesposa.

“No hay más tonto que un viejo tonto”, señaló Peters de 74 años tras contraatacar a la actriz asegurando que solo se casó con él por interés.

“Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido", declaró el productor a la revista Page Six.

Añadió que Anderson de 52 años también hizo que pagara la renovación de todo su armario.

El productor de Hollywood se mostró indignado por los rumores de un supuesto arrepentimiento de Pamela Anderson tras su matrimonio con él. Además, negó que fuera controlador tal y como se especuló en medios internacionales.

“Todo es una mentira. No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona”, sostuvo al respecto.

Fue el 20 de enero pasado que la pareja se casó en secreto.

REENCUENTRO INFELIZ

Ambos habían mantenido un romance 30 años atrás y se reencontraron hace apenas unos meses. Peters reconoció a The Hollywood Reporter que nunca olvidó a Pamela Anderson.

Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que su relación se terminó porque él era manipulador. “Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla”, dijo.

Ahora quiere dedicarse a sus hijos y sus proyectos como la película ‘Private Dancer’.