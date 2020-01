El actor mexicano Pablo Lyle enfrenta un proceso legal en Estados Unidos desde abril del 2019 por los cargos de homicidio involuntario tras la muerte de un hombre de 63 años, a quien golpeó durante un altercado en una calle de Miami. Tras una serie de audiencias, su caso será resuelto finalmente por un tribunal estadounidense en enero de 2020.

Este miércoles, Lyle compareció a su primera audiencia con la jueza Marlene Fernández-Karavetsos, que ha asumido el caso antes llevado por el juez Alan S. Fine, quien en septiembre de 2019 rechazó aplicar a favor del actor una ley de defensa propia de Florida.

Pablo Lyle, de 33 años de edad, afronta desde abril de 2019 un arresto domiciliario en casa de su cuñado Lucas Delfino, en Miami. (Foto: AP)

El actor de 33 años afronta desde abril de 2019 un arresto domiciliario en casa de su cuñado Lucas Delfino, en Miami. Conectado a un grillete electrónico, el actor, oriundo del estado mexicano de Sinaloa, ha solicitado que se le permita viajar a México durante el proceso, argumentando que desde hace 10 meses no ha podido trabajar ni ver a toda su familia.

Por su parte, la fiscal que lleva el caso, Rachel Morales, le explicó a la jueza que como Pablo Lyle tiene visa de turista le preocupa que luego no se le permita el ingreso a Estados Unidos y no pueda presentarse ante la Corte.

Después de escuchar los argumentos de la defensa y de la fiscalía, la jueza Marlene Fernández-Karavetsos citó a una nueva audiencia para el próximo miércoles 22 de enero, tiempo en el que dijo tomará una decisión de si le permite o no a Pablo Lyle viajar a México mientras espera su juicio.

La situación legal del actor es grave y aún están en evaluación varios puntos que pueden definir su futuro. Lyle, conocido por su actuación en telenovelas como “La rosa de Guadalupe”, “La sombra del pasado”, entre otras producciones, se declaró inocente en todo momento. Pero ¿qué hizo el actor para ser acusado de homicidio involuntario? A continuación, te contamos los detalles de su caso.

¿QUÉ HIZO PABLO LYLE?

En 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle se transportaba en un automóvil rumbo al aeropuerto de Miami después de disfrutar unas vacaciones familiares. El vehículo que transportaba al actor era conducido por su cuñado Lucas Delfino.

Según testigos que estuvieron en el lugar y las grabaciones que hizo la cámara de un grifo cercano, una maniobra del auto de Lyle golpeó el auto de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 62 años.

Tras el impacto, Hernández bajó de su vehículo de inmediato a recriminarle a Delfino. En el video se ve a Delfino bajar del auto y tras una breve discusión con Hernández, volver al vehículo.

Segundos después y mientras el hombre se dirige a conducir nuevamente su automóvil, Lyle, corre hacia este y le da un puñete, dejándolo inconsciente en el suelo.

Un informe forense del condado de Miami-Dade reveló que el hombre de origen cubano murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza" (Foto: Agencia)

Días después, Hernández falleció a raíz de “complicaciones por trauma contundente en la cabeza”. Lyle, que en ese momento se encontraba en México, tuvo que volver a Miami para afrontar el aparente homicidio.

Tras pagar una fianza de 5.000 dólares, Lyle fue puesto en libertad pero fue acusado de homicidio involuntario y condenado a portar un grillete electrónico mientras cumple un arresto domiciliario en Miami.

VERSIÓN DE PABLO LYLE

En diciembre deL 2019, durante una de las varias audiencias a la que ha acudido el actor, este se declaró inocente de los cargos y explicó que ocurrió ese trágico día:

“Vi a este hombre atacando nuestro coche con mis hijos dentro. En realidad, estaba tratando de evitar que mis hijos murieran o resultaran heridos. Podría haber conseguido un arma, o podría haber usado su coche como un arma”, dijo.

Por su parte, la fiscal de Miami-Dade, Rachel Morales-Gellis sostuvo que la reacción de Lyle no estaba justificada pues la víctima no estaba armada y no representaba ningún tipo de amenaza, como declaró el actor.

Tras más de seis horas de testimonio, el juez también desechó los argumentos de defensa de Lyle y determinó que el proceso judicial deberá continuar en enero.

SENTENCIA A PABLO LYLE

Sandra Hoyos, abogada penalista Miami, explicó en el programa Ventaneando que la corte de apelaciones tiene que determinar si se le permitirá a Lyle usar el argumento de la defensa propia (algo conocido como Stand Your Grand) y el proceso podría durar hasta 18 meses, por lo que consideró que será en marzo o abril cuando la corte emita su decisión final.

Una vez que eso ocurra entonces se podrá iniciar el juicio por homicidio involuntario contra el actor mexicano. Por su parte, el actor se ha declarado inocente argumentando, por medio de sus abogados, que sus acciones fueron en defensa propia.