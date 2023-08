Una revelación del periodista español Jordi Martin pondría en riesgo la relación entre Ozuna y su esposa: el cantante le habría sido infiel con Claudia Bavel, una exactriz española de cine para adultos y exsaliente de Bad Bunny.

Jordi conversó con Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’,y contó que ambos mantendrían una relación de alrededor de ocho meses. El periodista entrevistó a la exactriz de 27 años y ella le reveló que se sintió traicionada, pues Ozuna le aseguró que ya no tenía nada con su esposa Taina Marie.

“Me siento bastante engañada, nosotros teníamos futuro, yo me enamoré de él y me siento indignada porque él me dijo que se estaba separando. Y en un sitio que coincidimos, lo vi besándose con su pareja y él me decía que era una trabajadora de él, que solo la madre de sus hijos y ya está”, reveló la española.

Martin incluso señaló que, para no difundir los chats y demás evidencia que Claudia le entregó, Ozuna le pidió una cifra para poder callarlo: “nos está ofreciendo muchísimo dinero, un cheque en blanco”, afirmó.

En tanto, el paparazzi contó que se rumore que Ozuna sigue con su mujer, viven juntos, pero hacen una vida de amigos, donde no tienen relaciones sexuales.

