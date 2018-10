'OT 2018': Itziar Castro es criticada por la falta de emoción de los participantes

La tercera gala del reality ‘Operación Triunfo’ (OT 2018) alcanzó más de 2 millones de espectadores durante su emisión, una gran cifra para el programa, pero que no lo salva de las críticas del público.

Para muchos televidentes los cantantes que forman parte del reality no dan lo mejor sobre el escenario y no trasmiten las emociones que deberían. Este hecho también ha sido resaltado por Noemí Galera, directora de la academia, quien dijo sentirse “desolada” por el nivel de los participantes.

"Lo que no podemos aceptar más es las cosas que vemos en el escenario. Tenemos un problema grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando. Son muy buenos cantantes todos, pero no podemos seguir en esta línea", dijo Galera antes de salvar a uno de los sentenciados de "OT 2018".

"A partir de mañana tomaremos medidas. Lo más importante de un cantante es transmitir, poner los pelos de punta. Para mí hoy no ha ocurrido con casi ninguno de ustedes. Y me da una pena tan grande que estoy desolada", agregó antes de salvar a Miki.

Ante esta crítica, los usuarios de Twitter se dividieron, algunos culparon a Itziar Castro, la profesora de interpretación de la academia, mientras otro grupo aseguraba que ni ella ni nadie podrían hacer que los jóvenes trasmitan más en la tarima.

Luego que el programa terminara cerca de las 2 de la mañana, la cuenta oficial de Twitter de Itziar Castro compartió diversos tuits que defendían a la profesora; sin embargo, fueron borrados y reemplazados por un mensaje de disculpa.

“Pido disculpas porque se han retwitteado mensajes con mi nombre que yo no he hecho ni he autorizado. Como los entrenadores de fútbol, asumo que sí el equipo no va bien es cosa suya, si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad”, escribió Itziar en su cuenta de Twitter.