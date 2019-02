Kacey Musgraves también estará presente en la ceremonia del Oscar 2019

Kacey Musgraves fue la cantante escogida para formar parte de los presentadores en el Oscars 2019 que tendrá lugar este 24 de febrero en el Dolby Theatre, Los Ángeles, California.

La artista se une a los presentadores previamente anunciados como: Chris Evans, Brie Larson, Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson, Constance Wu, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy, Jason Momoa y Sarah Paulson.

Aún no se confirma qué categoría anunciará Kacey Musgraves. Pero es lógico pensar que será uno de los dos premios de música: Mejor canción original y Mejor partitura original.

Como se recuerda, los organizadores del Oscar decidieron revertir su posición por eliminar algunas categorías. "Todos los premios de la Academia se presentarán sin modificaciones, en nuestro formato tradicional. Esperamos el domingo del Oscars, 24 de febrero ", indica el comunicado de la Academia el 15 de febrero .

Cabe indicar que el director Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles actuarán durante el segmento "In Memoriam", y "The Place Where Lost Things Go" de "Mary Poppins Returns" será "interpretada por un invitado especial sorpresa", según lo indica La Academia.



