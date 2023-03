El cómico Jimmmy Kimmel, presentador de la 95 edición de los Oscar, dio inicio a la gala de este año haciendo hincapié en el hecho de que gran parte de los nominados fueron seleccionados por primera vez en sus carreras por parte de la Academia de Hollywood.

“Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Brendan Fraser son muchos los que están nominados por primera vez. Son importantes las primeras veces”, recordó en tono de humor el conductor de la ceremonia.

Kimmel no se olvidó de recordar, en tono de humor, el incidente que marcó la edición del año pasado, la bofetada que Will Smith dio al conductor de la gala de 2022, Chris Rock.

“Queremos que yo me sienta seguro, así que tenemos estrictas normas esta vez. Si alguien en este teatro comete un acto de violencia durante la gala será premiado con el Oscar al Mejor Actor”, dijo Kimmel recordando el galardón que Smith logró nada más propinar la agresión a Rock.

Segundos antes de que arrancara el evento, se pudo ver a Kimmel ‘llegando’ en avión al Teatro Dolby de Los Ángeles junto a Tom Cruise en referencia a la película nominada “Top Gun: Maverick”.

En su monólogo no sólo habló de los primerizos como nominados, también de históricos como Steven Spielberg, el único que ha sido nominado durante seis décadas.

Y también celebró al músico John Williams, que a sus 91 años ha vuelto ser nominado y suma a lo largo de su carrera 53 candidaturas, lo que le convierte en el más nominado de la historia después de Wall Disney.

La ceremonia, que comenzó a las 17.00 hora local (00.00 GMT del lunes), cuenta con el filme “Everything Everywhere All at Once” como máximo favorito en la categoría de mejor película, así como con Austin Butler y Cate Blanchett como rivales a batir en los apartados de mejor actor y actriz, respectivamente.

Además, para tratar de conectar con generaciones más jóvenes, los presentadores de los galardones de este año fueron desde actores consagrados como Glenn Close y Samuel L. Jackson hasta las celebridades más populares y virales del momento, como el chileno Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.





Estudió artes marciales:

Jimmmy Kimmel sorprendió a sus seguidores al confesar en una entrevista con el diario USA Today que se estaba preparando físicamente para la 95 edición de los Oscar. “He estado estudiando artes marciales desde que me pidieron que condujera el show”, señaló el actor cómico en referencia a la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala 2022.

(Con información de EFE)