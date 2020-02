La película animada “Toy Story 4” de Pixar se impuso en una difícil contienda y se coronó como la ganadora de la categoría Mejor película animada en la reciente gala de los premios Oscar 2020, celebrada en el Dolby Theater de Los Ángeles.

La cinta dirigida por Josh Cooley tuvo una dura competencia por parte de “Klaus” del exanimador de Disney Sergio Pablos, ganador del Bafta y “Missing Link” del prestigioso estudio Laika, ganador del Globo de Oro.

“Es un orgullo ser parte de todo esto. Nos sentimos orgullosos de hacer películas para la familia. Queremos agradecer al público que asistió al cine por seguir las aventuras de Woody y Buzz Lightyear”, expresó el director al recibir el premio.

Jonas Rivera, Josh Cooley y Mark Nielsen recibieron el premio a Mejor película animada por "Toy Story 4". (Foto: AFP)

Recordemos que “Toy Story 4” le dio un emotivo final a la saga que empezó en 1995 y que significó a Pixar el crecimiento que ha mostrado actualmente. La película también marcó hitos al ser la primera cinta hecha completamente con gráficos de computadora.

Este es el segundo Oscar de la franquicia -tercero si se cuenta el Oscar honorario que “Toy Story” recibió en 1995- luego de que “Toy Story 3” triunfara en los premios de la Academia en 2010.

SOBRE LA CEREMONIA

La gala empezó con un número musical, para luego dar paso a los primeros invitados, Chris Rock y Steve Martin, dos exanfitriones de los Oscar quienes bromearon por la falta de presentadores en el premio de la Academia y la equivocación que hubo en 2017 respecto a “Lala Land” y “Moonlight”.

Este 2020, se celebra la edición No. 92 de una ceremonia muy competitiva, en la que las plataformas de streaming ocupan un importante lugar en las nominaciones, frente al ya conocido poderío de las compañías de cine y televisión tradicionales.

Entre las películas que se disputarán la categoría más importante de la noche están “Once Upon a Time... in Hollywood”, “The Irishman”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917” y “Parasite”. Pero estas no son las únicas cintas que buscarán llevarse la ansiada estatuilla dorada.