Durante la alfombra roja de los premios Oscar 2020, Salma Hayek sorprendió a todos sus seguidores con un vestido totalmente diferente a su estilo y al que usó en la entrega de los Globos de Oro de este año.

La actriz mexicana hizo su aparición en la alfombra roja de la ceremonia dejando de lado los tradicionales escotes que suele llevar y lució un recatado pero hermoso traje blanco.

La reconocida marca Gucci fue la que vistió a Salma Hayek para esta gala. La pieza -que tenía algunos detalles en organza- se veía ceñida a su silueta y le entallaba a la perfección a la estrella de Hollywood.

En la última edición de los Globos de Oro, Salma Hayek fue duramente criticada por el escote que llevó y por algunos kilos de peso que había subido.

Sin embargo, en la edición número 92 ceremonia de los premios Oscar, la mexicana decidió renovarse y mostrar a quienes la criticaron un vestido muy diferente a su estilo.

Cabe destacar que, Salma Hayek se pronunció a penas recibió las criticas y aseguró que se sentía conforme con su figura .

“Me siento bien. Tengo 53 años ¿por qué no? Pues, la verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me nota el peso”, manifestó en referencia a su busto.