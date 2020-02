A pocas horas de la edición número 92 la entrega anual de los premios Oscar 2020, la actriz de la cinta ‘Once Upon a Time in Hollywood’, Julia Butters, desfiló por la conocida alfombra roja con un vestido rosa; sin embargo, un detalle en su cartera llamo la atención de los presentadores de Access Live.

La conductora Kit Hoover le consultó a la joven estrella de apenas 10 años sobre qué era lo que llevaba en su cartera. Butters le comentó que “iban a creer lo que tenía” e inmediatamente mostró un sándwich que le había preparado su mamá, además del brillo labial que también estaba dentro de su bolso.

La pequeña comentó a otros medios que estaba muy nerviosa por participar en esta edición de los premios Oscar y fue por ello que decidió llevar un sándwich.

Asimismo, Butters compartió su alegría de trabajar con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película dirigida por Quentin Tarantino. “Esta noche me siento increíble”, expresó. “¡Estoy tan emocionada de estar aquí! ¡Estoy emocionado de ver a todos aquí! ¡Estoy emocionado de estar haciendo esta entrevista ahora mismo!", agregó.

Cabe destacar que, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ está nominada en diez categorías en la ceremonia de este año, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actor para DiCaprio y Mejor actor de reparto para Pitt.