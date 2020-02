Un triunfo cantado. Joaquin Phoenix se llevó el Oscar a Mejor actor por su actuación como Arthur Fleck en la taquillera película ‘Joker’ dirigida por el cineasta Todd Phillips.

Sin duda más allá de su triunfo, su nombramiento será recordado por las sensibles palabras que tuvo durante su discurso.

Tras recibir la estatuilla, Phoenix dio a todos una lección de humanidad. “Toda mi vida he sido un sinvergüenza. He sido egoísta, cruel a veces, difícil de trabajar (...) pero muchos de ustedes me han dado una segunda oportunidad”, expresó el actor.

Más adelante se quebraría al recordar la muerte temprana de su hermano River Phoenix. “Cuando mi hermano tenía 17 años, escribió estas palabras: 'Corre al rescate con amor y la paz vendrá después", dijo el Phoenix al borde de las lágrimas y luego giro para que no lo vieran llorar.

River partió a los 23 años a causa de una sobredosis en la acera de The Viper Room, un club nocturno de Los Ángeles. Él murió entre los brazos de Joaquin y de Rain, otra de sus hermanas, que trató de reanimarlo con la respiración boca a boca, pero fue en vano.

River Phoenix también fue actor y durante su carrera también fue nominado a un premio Oscar y a un Globo de Oro.

Joaquin Phoenix agradeció tener la oportunidad de usar su voz “para los que no tienen voz”. También habló de los temas de desigualdad de género, el racismo, los derechos indígenas y el derecho de los más indefensos: los animales.

“Me ha dado lo más importante que es darle voz a quienes no pueden. He estado pensando en eso y muchas veces creemos que estamos luchando por luchas diferentes, pero no, es la lucha contra la injusticia”, expresó el actor de 45 años.

Joaquin Phoenix demostró de esta manera su preocupación y lo ligado que mantiene su carrera a los temas sociales.