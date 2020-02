Esta noche se celebra los premios Oscar 2020, el máximo galardón del cine que engalana lo mejor de la producción cinematográfica en Hollywood.

El Teatro Dolby de Los Ángeles será el escenario de la 92 edición de los Oscar que se iniciará en la ciudad californiana a las 6:30 de la noche (hora peruana).

SIGUE EN PERÚ21 LOS PREMIOS OSCAR 2020

En Perú21 contaremos con una cobertura especial de la más grande fiesta del cine. Aquí encontrarás todos los detalles de la alfombra roja, información de las actuaciones, los ganadores así como el minuto a minuto de todo lo que ocurra en la gala. Videos y galerías de fotos tampoco faltarán en nuestra edición especial. ¡No te pierdas cada detalle!

No se sabe cuando tiempo durará los premios, aunque suele prolongarse unas tres horas desde su inicio hasta el final. Sin embargo, la ceremonia se puede alargar. En tanto, se sabe que la alfombra roja se iniciará unas horas previas al inicio de la celebración.

Los Premios Oscar se realizará el domingo 9 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles, California. (Foto: AFP)

¿QUIÉN CONDUCIRÁ EL OSCAR 2020?

Por segundo año consecutivo, la gran fiesta de la Academia de Hollywood no tendrá presentador al igual que en 2019. Lo que se sabe es que distintas estrellas irán repartiendo los galardones y conduciendo la gala.

Algunos artistas confirmados en el escenario de los Oscar son Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

El Dolby Theatre, antes conocido como Kodak, tiene una capacidad de 3332 asientos. Hay personas que, por US$ 125 por hora, son contratadas para rellenar los ocasionales espacios vacíos. Por eso el coloso siempre está lleno. (thegate.ca)

¿DÓNDE VER LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA?

En Estados Unidos, la cadena ABC tiene los derechos exclusivos de transmisión. Para el caso de Reino Unido, será el canal Sky, quienes tienen los derechos de retranmisión tal como ocurrió el año pasado.

Para Europa y Latinoamérica, TNT (con traducción al español) y TNT Series (en idioma original) serán las cadenas que trasmitirán los premios Oscar 2020 y tendrán un presentador para la ceremonia.

De otro lado, la cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood trasmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 2:00 pm (hora del Pacífico).

PARA VER LA CEREMONIA EN PERÚ

Día: domingo 9 de febrero de 2020

Hora: 8:00 pm.

Canal: TNT en español y TNT Series en idioma original (TV por cable)

ALFOMBRA ROJA

La alfombra roja del Oscar 2020 será trasmitida en vivo en E! Entertainment (canal 302 Movistar). También puedes seguir los pormenores en la cuenta oficial de Facebook de los premios y las redes sociales de E!

SOBRE LOS NOMINADOS...

‘Joker’ encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar. Joaquín Phoenix protagoniza el filme que está nominado a 11 categorías; entre ellas, mejor película, mejor director y mejor actor.

Joaquin Phoenix en 'Joker'. (Foto: Warner Bros.)

‘The Irishman’ (‘El irlandés’), ’1917′ (que obtuvo el Golden Globe a mejor película dramática) y ‘Once Upon A Time In Hollywood’ (‘Érase una vez... en Hollywood’) se ubican en segundo lugar con 10 nominaciones cada una.

'El irlandés' con Robert de Niro y Al Pacino, dirigido por el genio Martin Scorsese. (Foto: The Irishman)

El favorito de la noche para mejor director es británico Sam Mendes por el filme ’1917′ seguido de Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time... in Hollywood”), Todd Phillips (“Joker”) y Bong Joon-ho (“Parasite”). Cabe destacar que este año tampoco hay mujeres nominadas en esta categoría.

San Mendes, director de '1917'. (Foto: AFP)

Joaquín Phoenix encabeza la lista a mejor actor por ‘Jocker’ pero tendrá que competir con el español Antonio Banderas, quien está nominado a los premios por la película ‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodóvar. Adam Driver (‘Marriage Story'), Leonardo DiCaprio (‘Once Upon a Time... in Hollywood’) y Jonathan Pryce (‘The Two Popes’) también disputan el trofeo en la mencionada categoría.

Scarlett Johansson en Marriage Story. (Foto: Difusión)

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como contendientes a Cynthia Erivo (‘Harriet’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Saoirse Ronan (‘Little Women’), Charlize Theron (‘Bombshell’) y Renée Zellweger (‘Judy’), que es la gran favorita a llevarse esa estatuilla.

Estos son los nominados oficiales para los Oscar 2020. (Foto: Cine PREMIERE)





LISTA DE NOMINADOS

Mejor película

- Le Mans’66

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- Joker

- Mujercitas

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Érase una vez… en Hollywood

- Parásitos

Mejor actriz

- Cynthia Erivo, por Harriet

- Saoirse Ronan, por Mujercitas

- Renee Zellweger, por Judy

- Charlize Theron, por El escándalo

- Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio





Mejor actor

- Antonio Banderas, por Dolor y gloria

- Leonardo DiCaprio, por Érase una vez… en Hollywood

- Adam Driver, por Historia de un matrimonio

- Joaquin Phoenix, por Joker

- Jonathan Pryce, por Los dos Papas





Mejor dirección

- Martin Scorsese, por El irlandés

- Todd Phillips, por Joker

- Sam Mendes, por 1917

- Quentin Tarantino, por Érase una vez… en Hollywood

- Bong Joon Ho, por Parásitos

#NoticiasTNT | Estos directores han tenido una muy buena temporada y buscan que sus películas brillen en los #Oscars. 🎥🏆 ¿Cuál crees que se llevará más premios? pic.twitter.com/Ko5RrNqB22 — TNT™ América Latina (@TNTLA) February 7, 2020

Mejor actriz secundaria

- Kathy Bates, por Richard Jewell

- Laura Dern, por Historia de un matrimonio

- Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit

- Florence Pugh, por Mujercitas

- Margot Robbie, por El escándalo

#NoticiasTNT | Los #Oscars siempre traen sorpresas y la categoría Mejor Actriz Secundaria podría ser una de ellas. 🎬🏆🤩 ¿Cuál es tu actriz ganadora? pic.twitter.com/xJgG9rwxFS — TNT™ América Latina (@TNTLA) February 7, 2020

Mejor actor secundario

- Tom Hanks, por Un amigo extraordinario

- Anthony Hopkins, por Los dos Papas

- Al Pacino, por El irlandés

- Joe Pesci, por El irlandés

- Brad Pitt, por Érase una vez… en Hollywood





Mejor vestuario

- Sandy Powell y Christopher Peterson, por El irlandés

- Mayes C. Rubeo, por Jojo Rabbit

- Mark Bridges, por Joker

- Jacqueline Durran, por Mujercitas

- Arianne Phillips, por Érase una vez… en Hollywood





Mejor banda sonora

- Hildur Gudnadóttir, por Joker

- Alexandre Desplat, por Mujercitas

- Randy Newman, por Historia de un matrimonio

- Thomas Newman, por 1917

- John Williams, por Star Wars: El ascenso de Skywalker





Mejor montaje de sonido

- Donald Sylvester, por Le Mans’66

- Alan Robert Murray, por Joker

- Oliver Tarney and Rachael Tate, por 1917

- Wylie Stateman, por Érase una vez… en Hollywood

- Matthew Wood y David Acord, por Star Wars: El ascenso de Skywalker





Mejor mezcla de sonido

- Gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano, por Ad Astra

- Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland, por Joker

- Mark Taylor y Stuart Wilson, por 1917

- Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow, por Le Mans’66

- Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano, por Érase una vez… en Hollywood





Mejor película de habla extranjera

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Los Miserables (Francia)

- Dolor y Gloria (España)

- Parásitos (Corea del Sur)

Mejor fotografía

- Rodrigo Prieto, por El irlandés

- Lawrence Sher, por Joker

- Jarin Blaschke, por El faro

- Roger Deakins, por 1917

- Robert Richardson, por Érase una vez… en Hollywood





Mejor película animada

- Cómo entrenar a tu dragón 3

- ¿Dónde está mi cuerpo?

- Klaus

- Toy Story 4

- Mr. Link. El origen perdido

"Toy Story 4" se enfrentará a "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "Missing Link", "Klaus" y "I Lost My Body" por el Oscar a Mejor película animada. (Foto: Difusión)

Mejor guion adaptado

- Steven Zaillian, por El irlandés

- Taika Waititi, por Jojo Rabbit

- Todd Phillips y Scott Silver, por Joker

- Greta Gerwig, por Mujercitas

- Anthony McCarten, por Los dos Papas





Mejor guion original

- Rian Johnson, por Puñales por la espalda

- Noah Baumbach, por Historia de un matrimonio

- Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns, por 1917

- Quentin Tarantino, por Érase una vez...en Hollywood

- Bong Joon Ho y Han Jin Won, por Parásitos





Mejor canción

- (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

- Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

- Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

- I'm Standing With You (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

- I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman) - Toy Story 4





Mejor diseño de producción

- El irlandés

- Jojo Rabbit

- 1917

- Érase una vez... en Hollywood

- Parásitos





Mejores efectos especiales

- Vengadores: Endgame

- El irlandés

- El Rey León

- 1917

- Star Wars: El ascenso de Skywalker

Star Wars: El ascenso de Skywalker (Foto: Difusión)

Mejor maquillaje y peluquería

- Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker, por El escándalo

- Nicki Ledermann y Kay Georgiou, por Joker

- Jeremy Woodhead, por Judy

- Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole, por 1917

- Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White, por Maléfica: maestra del mal





Mejor documental

- American Factory

- The cave

- The edge of democracy

- Para Sama

- Honeyland

En el Ohio postindustrial, un multimillonario chino abre una nueva fábrica donde se encontraba una planta abandonada de General Motors. (Foto: IMDB)

Mejor cortometraje de ficción

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbor's Window

- Saria

- A sister





Mejor cortometraje animado

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister





Mejor cortometraje documental

- In the absence

- Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

- Life overtakes me

- St.Louis Superman

- Walk run cha-cha





Mejor montaje

- Michael McCusker y Andrew Buckland, por Le Mans'66

- Thelma Schoonmaker, por El irlandés

- Tom Eagles, por Jojo Rabbit

- Jeff Groth, por Joker

- Yang Jinmo, por Parásitos