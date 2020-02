‘Parasite’ ganó cuatro Premios Oscar y su director, el surcoreano Bong Joon-ho, no pudo contener la emoción por los galardones que obtuvo en la gala que se realiza todos los años en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Su felicidad, incluso, la mostró antes de ganar las cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Dirección y Mejor Película Internacional.

Cuando el presentador del medio televisivo Entertainment Tonight le preguntó a Bong Joon-ho cómo fue que creó su “magnífica y retorcida” obra maestra, él no pensó mucho en su respuesta y exclamó: “¡Porque soy un jodido bicho raro!”, causando la risa de todos, incluso de su traductora.

“Solo soy una persona muy extraña. Simplemente hice lo que siempre he hecho con grandes artistas. Todavía se siente muy surrealista. Siento que algo me golpeará y me despertaré de este sueño”, dijo antes de que empezara la ceremonia.

Luego de que terminara la gala, fue entrevistado por la agencia AFP y aseguró que los reconocimientos que obtuvo fueron porque “nunca escribimos para representar a nuestros países”.

La sátira sobre las desigualdades sociales se había llevado la Palma de Oro en Cannes el año pasado y el Globo de Oro a mejor película extranjera recientemente. Los pronósticos de la industria la daban como una fuerte favorita en dicha categoría, pero no para el galardón principal.

Histórico triunfo

Las redes sociales de Corea del Sur bullían de celebraciones el lunes luego de que “Parasite” ganó el Oscar a Mejor Película, el primer filme en lengua no inglesa que recibe el mayor honor de la industria cinematográfica de Estados Unidos, en una noche triunfal en la que el trabajo del director Bong Joon-ho se alzó con cuatro galardones.

“Parasite” saltó con soltura aquello que Bong había llamado “la elevada barrera del lenguaje” y captó la atención internacional como ninguna película de su país. Es el primer Oscar que recibe la enorme industria del cine surcoreano.

También había sido nominada a Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición, y ya había recogido varios premios en festivales internacionales."Estoy listo para beber esta noche", bromeó Bong.