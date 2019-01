Rotten Tomatoes y sus predicciones para las nominaciones los premios Oscar 2019

La Academia de Hollywood dará a conocer a todos los nominados alOscar este martes 22 de enero. Miles de amantes del cine esperan con ansias la ceremonia para saber qué películas y actores están nominados a la gala.

"Roma", "Green Book", "A Star Is Born" y "Bohemian Rhapsody" parten como las favoritas del público para llevarse una estatuilla a casa en las ceremonia de los Oscar 2019.

La página Rotten Tomatoes, fiel a su estilo, se animó a vaticinar qué actores y qué cintas deberían contar con una nominación y cuáles no.

Este es el listado de películas y actores que, según Rotten Tomatoes, deberían estar nominadas al Oscar 2019.

Mejor película



"Roma" (2018) 96%

"Black Panther" (2018) 97%

"BlacKkKlansman" (2018) 95%

"The Favourite" (2018) 93%

"Green Book" (2018) 82%

"If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

"A Star Is Born" (2018) 90%

"Bohemian Rhapsody" (2018) 62%

"Vice" (2018) 64%

Mejor actor



Christian Bale – "Vice" (2018) 64%

Bradley Cooper – "A Star Is Born" (2018) 90%

Ethan Hawke – "First Reformed" (2018) 93%

Rami Malek – "Bohemian Rhapsody" (2018) 62%

Viggo Mortensen – "Green Book" (2018) 82%

Mejor actriz



Glenn Close – "The Wife" (2018) 84%

Lady Gaga – "A Star Is Born" (2018) 90%

Olivia Colman – "The Favourite" (2018) 93%

Yalitza Aparicio – "Roma" (2018) 96%

Melissa McCarthy – "Can You Ever Forgive Me?" (2018) 98%

Mejor actor de reparto



Mahershala Ali – "Green Book" (2018) 82%

Timothée Chalamet – 2Beautiful Boy" (2018) 68%

Adam Driver – "BlacKkKlansman" (2018) 95%

Sam Elliott – "A Star Is Born" (2018) 90%

Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?" (2018) 98%

Mejor actriz de reparto



Regina King – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Amy Adams – "Vice" (2018) 64%

Emily Blunt – "A Quiet Place" (2018) 95%

Emma Stone – "The Favourite" (2018) 93%

Rachel Weisz – "The Favourite" (2018) 93%

Mejor director



Alfonso Cuarón – "Roma" (2018) 96%

Ryan Coogler – "Black Panther" (2018) 97%

Bradley Cooper – "A Star Is Born" (2018) 90%

Barry Jenkins – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Spike Lee – "BlacKkKlansman" (2018) 95%

Mejor guión original



Bo Burnham – "Eighth Grade" (2018) 99%

Alfonso Cuarón – "Roma" (2018) 96%

Adam McKay – "Vice" (2018) 64%

Deborah Davis, Tony McNamara – "The Favourite" (2018) 93%

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski – "A Quiet Place" (2018) 95%

Mejor guión adaptado



Barry Jenkins – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Ryan Coogler, Joe Robert Cole – "Black Panther" (2018) 97%

Nicole Holofcener, Jeff Whitty – "Can You Ever Forgive Me?"(2018) 98%

Debra Granick – "Leave No Trace" (2018) 100%

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee – "BlacKkKlansman" (2018) 95%