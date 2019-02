Oscar 2019: Rami Malek gana el premio a Mejor Actor por 'Bohemian Rhapsody'

Rami Malek se impuso este domingo con el Oscar 2019 a Mejor Actor por su transformación en el legendario cantante Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody".

"Gracias Queen. Les estoy eternamente agradecido", manifesto Rami Malek, que se impuso al otro favorito Christian Bale ("Vice"), así como a Bradley Cooper ("Nace una estrella"), Willem Dafoe ("Van Gogh, a las puertas de la eternidad") y Viggo Mortensen ("Green Book").

"Todo el mundo tenía algo en común con [Freddie], la verdad. Estuve con Brian May y Roger Taylor y parecían pensar que entre él y yo hay muchas similitudes, lo que me parece el mejor cumplido. Porque, ya sabes, me he enamorado de Freddie", indicó el actor en reciente entrevista a The Hollywood Reporter.

"Creo que hay una dualidad en muchos de los que trabajamos en esto. Y a veces puede ser una montaña rusa de emociones. Así que definitivamente me identifico con eso. Y creo que la idea de prepararte para conseguir lo que deseas, incluso cuando puede que el clima del mundo no esté a tu favor, es algo con lo que me identifico en esta historia", sentenció.

TE PUEDE INTERESAR: