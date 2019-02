Oscar 2019: Bradley Cooper ‘avergonzado’ por no haber sido nominado como director [VIDEO]

Pese a haber recibido ocho nominaciones a los premios Oscar por la película “A Star Is Born”, la cual dirigió Bradley Cooper , el actor no termina de estar satisfecho con el resultado de su primer largometraje debido a que no fue considerado en la categoría de ‘Mejor Director’.

El artista durante una entrevista con Oprah Winfrey en Nueva York, expresó su sentir con respecto a las nominaciones al Oscar de su primera película como director.

"Estaba avergonzado. Estaba en una cafetería en Nueva York, miré mi teléfono y Nicole Caruso (publicista) me felicitó y me dijo todo a lo que habíamos sido nominados", relató Bradley Cooper.

Sin embargo, el actor continuó: “No me dieron las malas noticias, y dije ‘wow’, lo primero que sentí fue vergüenza en realidad porque sentí que no había hecho mi trabajo".

Bradley Cooper, quien lanzó la carrera cinematográfica de Lady Gaga con su película, tiene mucho por lo que estar agradecido. "A Star Is Born" está nominada al Oscar, ha obtenido su cuarta nominación como mejor actor en la ceremonia y su cinta ha sido considerada dos veces en los premios Grammy.

Lady Gaga y Bradley Cooper interpretarán juntos “Shallow”, el tema que ha sido nominado como ‘Mejor Canción Original’ en la 91 edición de los Oscar que se realizará el 24 de febrero en el Dolby Theatre en Hollywood.