Oprah Winfrey cumple 65 años como una de las presentadoras más exitosas del mundo | FOTOS

La periodista estadounidense Oprah Gail Winfrey es una de las más conocidas del mundo y no solo por su labor como comunicadora, sino que es considerada una de las personas más influyentes de Estados Unidos y una de las mujeres más poderosas del mundo.

Oprah Winfrey hoy cumple 65 años, en medio de diversos proyectos que la llevaron a mantener una intachable reputación, tanto así que se ha desenvuelto en varios ámbitos como conductora de televisión, actriz, empresaria, productora, crítica de libros y activista.

Faceta como Actriz

Un año antes de empezar su programa de entrevistas, la periodista debutó como actriz en el cine, de la mano de Steven Spielberg, con la cinta “El color púrpura” (1985). La destacada participación de Oprah Winfrey en el filme le valió ser nominada a Mejor actriz de reparto en los Oscar y en los Globos de Oro. Su última participación en la gran pantalla fue en la producción de Disney “Un pliegue en el tiempo”.

Asimismo, Oprah Winfrey también emprendió una exitosa carrera como actriz de doblaje en filmes como “La telaraña de Carlota” (2006), “Bee Movie” (2007), “Tiana y el sapo” (2009) y “Se armó el belén” (2017).

En televisión, la presentadora participó en las series “Brewster Place” (1989-1990), “Ellen” (1997), y “Greenleaf” (2016-2017); así como en las películas de televisión “Lincoln” (1992), “Nunca fueron niños” (1993), “Alas cortadas” (1997), “Desperate Housewives: Oprah Winfrey Is the New Neighbor” (2005) y “The Immortal Life of Henrietta Lacks” (2017).

Conductora de televisión

Hablar de Oprah Winfrey en la televisión es hablar de 25 años al frente de “The Oprah Winfrey Show”, programa de entrevistas que le dio popularidad a la periodista desde 1986. El espacio televisivo le dio numerosos Premios Emmy y cientos de candidaturas a premios internacionales. Sin embargo, debido a sus diversas actividades profesionales, Oprah Winfrey se despidió de su espacio el el 25 de mayo del 2011.

Empresaria

Luego de un exitoso debut como actriz y una consagrada participación en televisión con su programa de entrevistas, Oprah Winfrey decidió fundar su propia empresa, Harpo Productions. Tras la creación de su productora, la periodista decidió ampliar su compañía alcanzando otros ámbitos como el radial, editorial, el cinematográfico e incluso creó estudios de producción audiovisual. Por si fuera poco, fundó su propio canal de televisión, Oprah Winfrey Network (OWN), que estrenó el 1 de enero del 2011 y, en 2015, lo vendió por US$32 millones.

Productora

Si bien la conductora trabajó en varios rubros, la televisión fue el espacio que más éxito le dio. Desde ahí, produjo varios largometrajes, TV Movies, series y programas de televisión e incluso editó su propia revista, labor a la que se dedicó tras el fin de su programa.

Crítica de libros

Esta es una de las actividades que Oprah Winfrey continúa realizando desde antes de retirarse de la televisión. La presentadora comparte amplias reseñas sobre las novelas que más disfruta tanto en su revista “O Magazine” como en su página web, donde tiene una amplia lista de todas sus recomendaciones de lectura.

Activista

Si hay algo que caracteriza a Oprah Winfrey, más allá de su talento y don de palabra, es su labor en favor de las mujeres. Pese a que en su adolescencia sufrió de abusos sexuales y de un aborto, Winfrey supo reponerse y salir adelante. En su adultez, la conductora decidió no tener hijos y enfocar su instinto maternal en su academia de liderazgo, Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. En 2011, la presentadora recibió el Oscar Humanitario Jean Hersholt por su labor humanitaria a favor de las causas sociales.