Jennifer Lopez dejó sorprendidos a sus fans al revelar, durante su visita al programa 'Entertainment Tonight', que perdió un diente en uno de sus conciertos. La intérprete fue cuestionada sobre los accidentes que ha sufrido durante sus performances.

Además de problemas de vestuario, sonido y errores en las coreografías, la 'Diva del Bronx' recordó aquella vez en que por poco pierde un diente.

"Me han pasado cosas en medio de un concierto, pero creo que lo más embarazoso fue cuando me rompí un diente con un micrófono. Afortunadamente, siempre cuento con un ejército de ángeles que me asiste en el escenario y me protegen de todas las locuras que hago", contó la cantante, entre risas.

Vea también Liberarán a ex esposo de Jenni Rivera: lo condenaron por violar a sus hijas y cuñada

Para demostrar que se entrega por completo a su público, y que poco le importan los tropezones cuando se encuentra en concierto, JLo indicó que tras cada presentación termina malherida.

"Que me salgan moretones después de un concierto es algo normal, pero ese día que me rompí el diente ni siquiera yo estaba segura de que fuera apropiado terminar el espectáculo. Le pregunté a mi equipo: '¿Puedo cerrar el show de esta manera?'. Y me dijeron: 'Sí, sí, por supuesto, es un trozo pequeño'. Imagino que ya estaban acostumbrados a lesiones más serias", finalizó.